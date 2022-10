PILDID ⟩ Saare idüll! Muhu saarel on müüa oma kandi üks ägedamaid pärle

Lisaks mereäärsele talukohale kuulub müügihinna sisse ka samas külas asuv eraldiseisev metsatükk. Võimsa kiviaiaga piiratud taluhoovi moodustavad elumaja, saunamaja, kuur ja grill-lehtla koos kümblustünni ja terrassiga. Kõik see on müügis 399 000 euroga.

Talukoht on rajatud 1920ndatel, aga elumaja on uuesti üles ehitatud 1970ndate lõpus, värskendatud 2000ndate alguses. Elumaja läbis viimase uuenduskuuri 2011-2012 aastatel. Krundil asuv saunamaja sai 2012. aastal samuti uue kuue selga.

Kahekorruselises kivimajas, üldpinnaga 139,2-ruutmeetrit, on köök, magamistuba, elutuba, WC, duširuum, sahver, tööriistaruum ja elektrikerisega saun. Võimalus on laieneda teisele korrusele, mida pole veel välja ehitatud. Köögis nii puu- kui ka elektripliit, elutoas ahi. Majja on paigaldatud ka Mitsubishi õhksoojuspump, mida saab veebi vahendusel juhtida.