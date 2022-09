Kainestavad müügikuulutused kinnisvaraportaalis tuletavad meelde sõja hinda

Need kuulutused on üles seatud Martti Ahtisaari nimelise rahufondi (CMI) poolt ja on osa «Keys For Peace» näitusest. Näituse põhiosaks on võtmed, mis kriisikolletest kogutud ning mil igal oma lugu rääkida. Maja võtmed on meie kõige väärtuslikum vara ja samas esimene asi, mida konflikti eest põgenev inimene enam ei vaja. Näitusel on neid kokku kümme: Ukrainast, Malist, Bosniast, Burundist, Afganistanist, Palestiinast, Liibüast ja Soome loovutatud Karjalast.