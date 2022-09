Sügisel on suve silmad ja talve hambad! Olulisi töid, mida oktoobris aias kindlasti veel ära teha

Veel saad maha panna lillesibulaid. Praegu on kõige sobivam aeg tulbi- ja hüatsindisibulate istutamiseks. Samuti kestab veel ka püsikute ning puude-põõsaste istutamine või ümberistutamine aeg. Lisaks on hea aeg paljasjuursete hekitaimede istutamiseks.

Esimene öökülm

Terrassil olevad külmaõrnad taimed, nagu fuksia, viirpelargoon, inglitrompet või suurelehine hortensia on soovitatav tagasi lõigata ning jahedasse kohta talvituma tõsta.

Püsikute ja köögiviljade koledaks läinud pealsed lõika maha ja kogu kokku. Haigustunnustega pealseid ära komposteeri, need kas põleta või vii jäätmejaama. Dekoratiivsemad pealsed jäta talveks aeda kaunistama.

Kuu lõpus jõuab kätte aeg rooside kinnikatmiseks. Lõika peenraroosid u 30 cm kõrguselt maha, eemalda lehed ja kuhja vartele mõned labidatäied mulda ning kuhja peale kas oksi või lehti. Jälgi siiski, et sa ei teeks seda liiga vara, muidu satuvad taimed ummuksisse ning see ei ole neile hea. Lehtpuude ja -põõsaste mahalangenud lehti kasuta peenral multšiks või valmista neist komposti. Samuti sobivad need hästi talvekatteks.