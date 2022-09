PROFESSOR SELGITAB ⟩ Sääst ja turvalisus käsikäes: kuidas koduste elektriseadmetega ümber käia

Kindlasti on nii mõnigi eestimaalane viimaste uudiste valguses üle vaadanud oma elektritarbimise. Gjensidige tellitud ja NielsenIQ läbiviidud uuringust selgus, et 70 protsenti eestlastest lülitab oma elektriseadmed pikemaks ajaks kodust lahkudes korralikult välja ning 31 protsenti keerab kinni vee. Samas ütleb 19 protsenti inimestest, et pikemaks ajaks kodust ära minnes ei võta nad kasutusele muid ohutusabinõusid kui ainult ukse lukustamine.

«Kodust pikemaks ajaks lahkudes tasub võimalikud seadmed turvaliselt seinast välja võtta ja jätta elektriühendusse vaid tehnika, mis on hädavajalik ka kodust eemal olles, näiteks külmik. Kuna ka väljalülitatud pistikus olevad seadmed võivad tarbida elektrit, tasub need nii ohutuse kui ka kokkuhoiu mõttes pistikust eemaldada. Kasutusjuhendid ja tooteinfo pannakse kaasa põhjusega - nendega tasub hoolega tutvuda, et saada rohkem infot seadme turvalise käsitlemise kohta,» sõnas Gjensidige kindlustuse esindaja Denis Nikolajev.

Kaasaegsed seadmed aitavad kulusid kokku hoida