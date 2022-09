Klassikaline lahendus, kuid mis ei pruugi sobida igasse koduaeda – kõigil ei ole kompostikaste, pole peenraid ja pole seega kompostiga midagi pealegi hakata. Siiski on lehed igale kompostihunnikule heaks lisandiks. Puulehtedes leiduv süsiniks aitab kiirendada komposteerimisprotsessi. Enne lehtede kompostihunnikusse viskamist purusta need väiksemateks tükkideks. Sedasi lagunevad need hunnikus kiiremini. Pea meeles, et puulehed tuleks teiste jäätmetega segada, et hoida süsinikurikkad ja lämmastikurikkad kihid omavahel tasakaalus.