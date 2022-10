TAIMED KUI TUNNISTAJAD ⟩ Tallinna botaanikaaed ootab Artishoki kunstibiennaalile!

«Varasemalt on Artishoki biennaali külastajad saanud sündmuse raames külastada tuntud näitusemajade kõrval ka Balti jaama endist ootepaviljoni, NO99 teatrit ning eri paiku Tallinna linnaruumis. Seekord on rõõm sammud seada Tallinna Botaanikaaia poole. 8. Artishoki biennaali kunstnike nimekirjas on ka arhitekte, koreograafe ja filimitegijad, mistõttu võime julgelt öelda, et sel sügisel on botaanikaaed kasvulavaks mitte ainult taimedele, vaid ka hübriidsetele kunstiteostele,» rääkis abilinnapea.

Artishoki biennaali kuraator Ann Mirjam Vaikla rääkis, et sündmuse puhul on tegemist hea koostööga kunstivaldkonna ja linna vahel. «Kunstnikud ja loovisikud moodustavad minu jaoks linna «võimendi» – kriitilise mõtlemise ja kunstilise eneseväljenduse kaudu on neil võime luua lisaväärtust olemasolevatele kohtadele ja infrastruktuuridele linnas. Seetõttu on mul hea meel, et üks omaalgatuslik kunstisündmus nagu seda on Artishok, teeb käesoleval aastal koostööd Tallinna linna ja Botaanikaaiaga. Usun, et kasu ja rõõm on siinkohal mõlemapoolne,» lisas Vaikla.