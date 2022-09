Kummutame müüte: kas kiirtoit saab olla tervislik?

«Tänapäeval on väga keeruline tõmmata selget joont - kust algab kiirtoit ja lõpeb mingi muu toit. Meil puudub otsene ja ühene definitsioon. Kiirtoit on ilmselt midagi sellist, mida me saame kiirelt kätte ja saame kiirelt söönuks. See on vastandiks slow food'ile, mis peab juba oluliselt kauem keema ja küpsema,» rääkis Indrek Kivisalu raadio Elmar hommikuprogrammis.

Tippkokk selgitas, milliseid suupisteid me oleme harjunud nimetama tänavatoiduks. «See kõhutäis on tarbijale sellisel viisil valmis tehtud, et on käigu pealt võimalik kohe ära süüa. Leian, et kiirelt valmiv või kiirelt tarbitav toit ei pea olema ilmtingimata ebatervislik. Veelgi enam, ebatervislikkus on samuti üsna subjektiivne asi,» sõnas ta.

«Süsivesikuid, rasvu ja suhkruid on meil eksisteerimiseks vaja. Iseasi, kas need ained on sellises vahekorras nagu mõistlik ja kas kogus on kehale hea. Tervislikke valikuid saame täpselt samamoodi teha ka kiirelt süües, olgu selleks toiduks siis näiteks toitvad salatid või võileivad. Ka võileib võib olla tervislik, eriti kui teeme selle kiudainerikka leiva vahele ja lisame sinna väärtuslikku valku. Saab lisada toitva lihalõigu või taimse proteiini, kõik on tänapäeval võimalik,» rääkis Kivisalu.