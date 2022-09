Kris Jenner oma Beverly Hillsi korterist: oih ups, läks meelest!

Saates tunnistab Kris, et tal läks meelest, et antud korter talle üldse kuulub. Temaga kaasas olnud tütar Khloe kostis selle tunnistuse peale, et sooviks isegi nii rikas olla, et läheb lausa meelest, mida omad.

Kris selgitas hiljem, et ostis antud korteri selleks, et tal oleks oma pesa ema ja nõbu lähedal, kes samas piirkonnas elavad. «Ma justkui unustasin, et see on seal. Kõlab päris naeruväärselt kas pole?» selgitas ta.