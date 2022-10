EGA MITTE SINA? ⟩ Etiketiekspert: niimoodi käituvad toidupoes ainult ebaviisakad inimesed

Toidukaupade ostlemine on enamikule meist üsna igapäevane tegevus, kuid see ei õigusta ebaviisakat käitumist.

Austage kiirkassa esemete piirangut ja ärge minge sinna, kui teil on lubatust rohkem asju. Keegi ei naudi järjekordades seismist, aga see ei ole vabandus reeglite eiramiseks.

See, et keegi parasjagu käru kõrval ei seisa, ei tähenda, et selle sisu oleks vabalt võtmiseks. Isegi kui see on viimane pakk piima!