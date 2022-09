NÄDALA KODU ⟩ Nelja põlve pärandus – rehealusega talumaja moodne elu

Korda tehtud rehealusega talumaja on väga modernne ja kätkeb endas üllatavaid lahendusi. Lisaks 19. sajandi lõpul ehitatud elamu klassikalisele ruumijaotusele (köök ja läbikäidavad toad) on rehetoast ümber ehitatud avatud köögiga elutuba.

«Nagu mu ehitusinsenerist isa ütleb, see on maja majas. Ta on palju head nõu andnud ja aidanud. On ju Miku talu tema ema lapsepõlvekodu,» mainib Kertu Tiik, kes veetis koos kaksikõega kõik suved mai lõpust septembrini maal kunstiteadlasest ja sporditegelasest vanavanematega.