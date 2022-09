Kinnisvaraturg muutub aina rohkem ostjate turuks

Pakkumiste arvu lähenemine koroonaeelsele tasemele viitab, et defitsiit on seljatatud, müügiperioodid on venimas pikemaks ja kliendid vajavad kinnisvaraspetsialistide tuge tavapärasest enam.

Kindlasti ei saa öelda, et kinnisvaraturg hanguks. Vastupidi, tehingud toimuvad ka praegu, kuid tingimused, kuidas nendeni jõuda, on muutunud.

Hind, hind ja veelkord, hind

Kuna tarbijakindlus on sügavas languses ning ostuotsuseid tehakse ettevaatlikumalt, on praegu võtmeteguriks kaasata pädev müügipartner, kes loob pädeva müügistrateegia ning aitab objekti ratsionaalselt hinnastada.

Lisaks õigele hinnastamisele on olulised märksõnad ka hea soojapidavus, linna keskküte ning mõistikud kõrvalkulud. Kliendid uurivad kommunaalkulude arveid väga põhjalikult ning soodsate kuludega objektid on selgelt eelistatud.

Tehinguni jõutakse aeglasemalt

Müügitempo on sügisel muutunud rahulikumaks. Võib öelda, et paljud praegu toimuvad tehingud on varasemate otsuste tulemus. Seega tuleb arvestada, et kliente on vähem ning need, kes huvi üles näitavad, esitavad enam küsimusi ja uurivad ka põhjalikumalt enda võimalusi finantseerimiseks. Ka omapoolseid hinnapakkumisi tehakse oluliselt rohkem.