Õhk pakendist välja! Kas sina sorteerid hapukurgipurke ja mahlapakke õigesti?

«Eestlaste sortimislaiskus pole kinni niivõrd tahtes, vaid pigem napib teadlike valikute tegemiseks infot või on olemasolev info lihtsalt segadusse ajav,» kommenteeris Heiberg uuringu tulemusi, mille kohaselt peab plastpakendi liigiti kogumist oluliseks 77 protsenti eestlastest ja 66 protsenti nendest ei saa aru, kas toote pakendit on võimalik suunata taaskasutusse või mitte.

Kas sina keerad hapukurgipurgilt kaane maha?

«Tegelikult võiks klaaspurgilt kaane enne ära viskamist maha keerata, et materjale oleks lihtsam hiljem taaskasutusse suunata,» ütles ta ja lisas, et purgisuppide ja köögiviljahoidiste klaaspurgid vajavad ka õrna loputust, et need teisi konteineris olevaid puhtaid pakendeid ära ei määriks. «Veel parem, kui klaaspurk jõuaks klaasi-, mitte segapakendikonteinerisse, sest kildudeks läinud klaasi on pakendite vahelt väga raske kätte saada.»