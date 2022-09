Istudes või seistes? Keha kergendamise asendit puudutava küsitluse tulemused võivad nii mõndagi üllatada

Saamaks asjast selgemat pilti, korraldas Redditi kasutaja 3dgemaster pisikese uuringu. Selleks riputas ta sotsiaalmeediasse küsimuse, kus uuris, kas vastaja kergendab keha istudes või seistes. Siinkohal tuleb märkida, et küsimuse tõstataja ei suunanud seda ainult meestele, vaid kõigile, kel vastav organ olemas.

Poolteadusliku uuringu läbiviimise ajendiks oli 3dgemasteri sõnul tema enda tehtud postitus, kus ta arutles istudes keha kergendamise üle, peale mida tekkis tal küsimus, kas istudes urineeriva mehena on ta ikka vähemus. Tuleb välja, et on, kuid marginaalselt.