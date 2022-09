280 meetri kõrgune pilvelõhkuja Singapuri finantspiirkonnas on üks kõrgeimaid linnriigis ja uusim täiendus saare siluetile.

51-korruselises kõrghoones on ruumi töötamiseks, elamiseks ja mängimiseks. Eluruumid asuvad esimesel kaheksal korrusel, ülemised 29 korrust on ette nähtud kontoritele ning pressiteate kohaselt on juba üle 99 protsenti kontori- ja kaubanduspindadest broneeritud.