Pole ime, et rahvas, eriti Lõuna-Eesti rahvas armastab Pangodi kalarestorani. Kahtlemata on see üks ilusama ja idüllilisema järvevaatega restorane Eestis – kõrgetest akendest ja terrassilt avanev pilt mõjub nagu mõni omaaegse pallaslase Juhan Püttsepa maal, kuhu sametised pintslitõmbed on jäädvustanud laugjaskuplilise maa, tumedad metsaviirud ja virvendavad järvesilmad. Säärane Lõuna-Eesti ideaalmaastik.