Pesugeeli hinnasilt naerutab netirahvast: inflatsioon on soodustusena vormistatud?

Prisma kauplust külastanud kliendile jäi silma kummaline hinnasilt. Nimelt oli Mayeri 1,5-liitrisele pesugeelile tehtud allahindlus. Õnnetuseks oli hinnasildi printimisel tehtud apsakas. Tavahinnaks on sildile märgitud 2,49, kuid soodushinnaks 4,69 eurot – kentsakas allahindlus. Prisma veebipoodi kontrollides selgub, et toote tegelik tavahind on 5,99 eurot.