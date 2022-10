RIIULID TÜHJAKS ⟩ Šveitsi kohus keelas Lidlil populaarse maiustuse müümise

Šveitsi kõrgeim kohus otsustas, et Lindti fooliumisse mähitud šokolaadijänesed väärivad kaitset kopeeritavate toodete eest ja andis Saksa odavmüügifirmale Lidl korralduse lõpetada Šveitsis sarnase toote müük ja hävitada järelejäänud laovarud.

Kohtu sõnul on kahel tootel küll mõningaid erinevusi, kuid sellest hoolimata võivad kliendid neid omavahel segamini ajada.

Šveitsi esmaklassiline šokolaaditootja Lindt on aastate jooksul pidanud palju kohtulahinguid, et kaitsta oma šokolaadist lihavõttejänkut, mis on üks ettevõtte enimmüüdud tooteid. Euroopa Liit andis 2000. aastal tootele ka kaubamärgi staatuse.