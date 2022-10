Kodumasinatega seotud õnnetusi, mille käigus tekib varaline kahju, leiab aset ka kõige ettevaatlikumatel. Kõige tõenäolisemalt on õnnetused seotud pliitide ja ahjudega. Ainuüksi Ühendkuningriigis on viimase kümne aasta jooksul need kaks põhjustanud 111 426 õnnetusjuhtumit.