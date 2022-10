PILDID ⟩ Sa ei kujuta ette, kui uhke kodu selle fassaadi taga on!

Viietoaline kodu on valmis lihvitud hoole ja armastusega, pakkumaks pererahvale turvalist ja õdusat koosolemist. Siseviimistluses on kasutatud peamiselt looduslikke materjale.

Seinad on enamjaolt valgeks krohvitud, kuid osades tubades on hubase miljöö loomiseks kasutatud tapeete. Põrandaid katab parkett, täispudust laed on õlitatud või saunasuppiga ajahambale vastupidavaks töödeldud.

Köök-söögituba. Foto: KV.EE

Esimesele korrusel asub avar esik, köök, elutuba ja vannituba. Teisele väike trepihall ja kolm magamistuba. Ühes neist on oma walk-in garderoob.

Lisaks on välja ehitatud katusealune, kuhu pääseb ruumisäästliku redeliga. Pööning on ruumikas ja soe ning päikesevalgus pääseb sinna läbi katuseakende.

Köök. Foto: KV.EE

Majas on olemas lokaalne keskküte ning puude või õliga köetav katel on nullkorrusel. Katlaruum on piisavalt ruumikas, et ka puid hoiustada. Turvalisuse huvides on katlaruumil tulekindel uks.

Kõige alumiselt korruselt leiad eest sauna. Siinse leiliruumi teeb eriliseks graniitkivi mosaiik ja looduslikust soolast tehtud sein, mis rikastab leiliruumi tervislike soolaaurudega. Sauna eesruumist pääseb eraldi trepist õue terrassile.

Magamistuba. Foto: KV.EE

Kulud olla siin väga mõistlikud. Talvel tuleb arvestada lisakuluga küttele, kuid toatemperatuuri saad kütmisega ise reguleerida. Vesi tuleb kohalikust pumbajaamast. Peamiseks aastaringseks kuluartikliks on elekter. Suvekuudel, kui katelt ei küta, saab sooja vee elektriboilerist. Kanalisatsioon on suunatud biopuhastustiiki.

Sauna eesruum. Foto: KV.EE

Ridaelamus on kokku kuus boksi, igaüks neist eraldiseisev üksus. Maja ees olev tee ei ole üldkasutatav ning seetõttu puudub siin häiriv liiklusmüra. Hoovi on ehitatud ühine puude hoiustamiskoht ning autode varjualune. Sisehoovis on turvaline muruplats lastele mängimiseks, kasvuhoone ning võimalus teha siia ka oma istumis- või grillinurk.

Terrass. Foto: KV.EE