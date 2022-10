Söö õunad ära

Esimene ja ilmselt ka kõige praktilisem asi, mis õuntega teha, on need ära süüa. Ingliskeelne väljend «Ona apple a day keeps the doctor away» ehk «üks õun päevas hoiab arsti eemal», ei kasutata niisama. Õuntes leidub hulga tervislikke toitaineid ja vitamiine, näiteks kirjutatakse Harvardi tervishoiu kõrgkooli kodulehel, et õunad on hea kiudainete ja C-vitamiini allikas, lisaks veel mikroelemente nagu magneesium, tsink ja kaalium.