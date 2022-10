Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees: energiavaesus on Eestis täna väga tõsine teema

«Korteriühistutel seisab ees väga raske aeg. Energiakriisis tuleb ennekõike keskenduda inimeste toimetulekule, rääkida kokkuhoiuvõimalustest. Energiavaesus on Eestis täna väga tõsine teema ja me peame kõik koos hea seisma selle eest, et soe ja valge tuba poleks luksus, vaid inimõigus,» märkis Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees Andres Jaadla.

«Korteriühistud on küll agarad energiasäästu võimalusi otsima ning huvi rekonstrueerimise vastu püsib jätkuvalt kõrgel, kuid oluline roll on siin riiklikel toetustel. Hüppeline hinnatõus kõigis valdkondades, sh ehitussektoris, teeb korteriühistud murelikuks,» täiendas Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige Dagmar Mattiisen.

Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liikme, õigusosakonna juhataja Urmas Mardi sõnul on väga oluline, et foorumil käsitletakse ka õigusküsimusi. «Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse vastuvõtmisest on möödas üle nelja aasta ja tänaseks on selle vajalikud muudatused parlamendi menetluses. Mida see korteriühistutele kaasa toob, ka sellest kõneleme suurfoorumil,» rääkis Mardi.