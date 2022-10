Ideaalne vaade aknast vastab viiele kriteeriumile

Ideaalsel juhul avaneb aknast avar vaade ümbritsevale looduskeskkonnale, linna tingimustes näiteks pargile või suuremale haljasalale. Sellele lisaks peaks aknast välja vaadates saama infot hoone asukohast ehk sellest, kas see asub näiteks kesklinnas või hoopis maal.

Kui aknast avaneb ideaalne vaade, on võimalik aru saada, kas parajasti on hommik, päev, õhtu või öö, milline ilm väljas on ja kes ringi liiguvad. «Sellist ideaalset vaadet kesklinnast tavaliselt ei leia,» märkis VELUX Baltikumi juht Dmitrijs Astašonoks.