PILDID JA VIDEO ⟩ Vaata, kuidas istutatakse ümber 12-meetriseid puid!

«Soovime oma kinnisvara arendada võimalikult keskkonnasõbralikult ja iga ehitus ei pea tähendama kohe raiet, mistõttu oli meile oluline pakkuda krundil olnud kaunitele kuuskedele elu uues asukohas,» ütles US Real Estate ehitusdirektor Tarmo Pohlak. «Ahtri tänava krundile loome uue haljastusprojekti, kuhu tulevad linnaruumi sobituvad uued puud.»

12-meetriste serbia kuuskede ümberistutamise eeltingimuseks on puude asjatundlik väljakaevamine. Kuused tuleb võtta olemasolevast kasvukohast välja võimalikult suure, kuid transportimist võimaldava juurepalliga, kus mullapalli horisontaalne läbimõõt on vähemalt kaks meetrit ja kaeve sügavus vähemalt üks meeter.

«Serbia kuused on aga ümberistutamiseks väga kapriisne puuliik ja nad vajavad peale istutamist korralikku ning asjatundlikku hooldust,» lisas Tarmo Pohlak. «Tellisime kõrgete puude ümberistutamiseks Leedust spetsiaalse tehnika, sest Eestis ja Lätis sellist manöövrit võimaldavat masinat ei ole.»

«Meil on rõõm, et viis serbia kuuske toodi just Tallinna Loomaaeda, kus nad sobituvad kenasti sel aastal Eesti Kunstiakadeemia keraamika osakonna tudengite poolt rajatud mammuti skulptuuriga,» ütles Tallinna Loomaaia peaaednik Hannes Maripuu.