VIDEO ⟩ McDonald'si sibulate «valmistamine» tekitab paljudes kahetisi tundeid

Nagu arvata võib, saabuvad sibulad restorani eeltöödeldult. Täpsemalt saabvad need restorani dehüdreeritult ning juba pisikesteks tükkideks lõigatuna. Kuid see, mis nendega edasi tehakse, tekitab paljudes kahetisi tundeid. Küll leitakse, et nähtu pole just kuigi isuäratav, kuid samas kommenteeritakse video alla, et toidu dehüdreerimine ning selle sisse uuest vee panemine on igati normaalne viis toitu säilitada ning ei ole mõistlik eeldada, et keegi köögis ööpäevaringselt sibulaid lõikaks.