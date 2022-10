ASI AMETLIK ⟩ Foorumi keskus kuulub tänasest Sõõrumaale

«Soovime Foorumi Keskusele uue näo andmisega koheselt alustada, et see muutuks tervikliku linnasüdame tuntavaks osaks ja saaks Rotermanni kvartali Narva maantee poolseks väravaks,» ütles US Real Estate omanik Urmas Sõõrumaa. «Paneme hoone esimese korruse Hobujaama ja Narva maantee ristmikuga paremini suhestuma ning parandame oluliselt Rotermanni ja Foorumi vahelist ruumilist dialoogi.»

US Real Estate juhatuse esimehe Martin Kolga sõnul tuleb Foorumi Keskuse kaubatänavale ka väga tugev sisuline muutus. «Lisaks hoone välimuse värskendusele toome keskusesse uued kaubamärgid, mis hetkel sealt piirkonnast on puudu,» ütles Kolga.

Foorumi Keskus on 2007. aastal ehitatud modernne A+ klassi hoone, mis asub Hobujaama tänava ja Narva maantee ristmikul. Büroohoone esimesel korrusel on kaubandustänav, mis ühendab Hobujaama ja Narva maanteed.

Hoone ülemistel korrustel asuvad büroopinnad. Kokku on üüritavat pinda 9600 ruutmeetrit, millest pool on kaubandus- ja pool büroopinnad. Kogu hoone on 50 üürnikule täielikult välja üüritud, kellest suurimad on KPMG, Vapiano ja Swedbank. Maa-alusel korrusel on 135 parkimiskohta.

Tallinna linn on allkirjastanud trammitee rajamise lepingu, mille kohaselt hakkab uus trammitee kulgema Rotermanni ja Foorumi vahelt läbi. «Tallinna linnal on trammitee rajamisega suur plaan ja Hobujaama tänav saab seetõttu uue ilme. Meie soov on, et Postimaja, Foorumi ja Rotermanni ette tekkiks mõnus linnaruum, kuhu tuleks väljak istumiskohtade, haljastuse ja mänguväljakuga, et jõulisemalt liikuda jalakäijate heaolu suurendamise suunas,» ütles Martin Kolga.

Tehingut finantseeris LHV Pank. Müüjat nõustasid Ellex Raidla ning Redgate Capital koostöös Newsec Baltics'iga. Enne tehingu toimumist andis sellele heakskiidu Konkurentsiamet.