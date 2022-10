ARUTU TEGU ⟩ Seeneline nägi metsas kurba vaatepilti: kellegi hool ja vaev vedeleb sambla sees

Sotsiaalmeedias arvasid kommenteerijad enim, et tegu on kinnisvara ostnud inimesega, kes on keldriga hoidised kaasa saanud ning sellisel arutul moel nendest vabaneda soovinud. Loomulikult mõistetakse selliselt toidu ära visanud inimene sügavalt hukka. On nii inimesi, kes sooviksid kellegi tundmatu poolt ära põlatud hoidiseid endale ja ka neid, kes muretsevad metsloomade ja inimeste pärast, keda lõhki läinud purgid tulevikus vigastada võivad.