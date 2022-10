Suvilates tihti esinev detail, mis enne talve saabumist tähelepanu vajab

Sügis on saabunud ning suvilate hooaeg on läbi saamas. Nii mõnigi teeb veel viimaseid toimetusi enne oma suvemaja talveunne sättimist. Paraku on eelnevad aastad näidanud, et paljud, kes kasutavad oma maakodudes ja väliköökides kiirveesoojendiga segisteid, unustavad, et ka sellised seadmed vajavad tähelepanu ning hoolt.