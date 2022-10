Uuring: 71 protsenti eestlastest ei pööra kodusele õhule tähelepanu

«Õhu kvaliteedile võiksime pöörata sama palju tähelepanu kui mitmekülgsele toitumisele ja liikumisele. Väsimus, halb enesetunne ja allergiline nohu on vaid mõned sümptomid, mis viitavad ebakvaliteetsele õhule kodus. Kvaliteetne õhupuhastaja võib olla üks võimalus hoida tubane õhk puhas,» ütles Kaja Julge.

Julge sõnul võivad Eesti inimesed algaval talvel energiakriisi tõttu hakata tube vähem tuulutama ja see võib mõjuda halvasti allergikutele ning tundlike hingamisteedega inimestele.

Sobiva seadme leidmiseks tasub allergikutel teha veidi kodutööd. Eesti Allergialiit tunnustas sel aastal allergikutele sobivaks Euroopa allergiauuringute keskuse sertifikaadiga Philips 4000i õhupuhastaja, mille võimekust testiti tänavu aprillis ja mais 20 ruutmeetri suuruses ruumis ja see vastas tootja poolt välja antud lubadustele.

«Eesti Allergialiit tunnustab» märgist jagatakse toodetele, mis on ohutud, usaldusväärsed, ei sisalda allergeenseid aineid ega ülitundlikkust tekitavaid koostisosi. Märgiga tunnustatud toodetel on juba olemas efektiivsuse ja ohutuse sertifikaadid või neid testivad erapooletud eksperdid. Ka patsientide tagasiside on märgise välja andmisel oluline.