Tundub mõistusvastane vedada autokoormate kaupa lehti jäätmejaamadesse ning osta kevadel aeda meie soodest välja kaevatud, Soome veetud ja seal pakendatud ning seejärel tagasi toodud turbasegu, mida mulla nime all müüakse.

Lehed on väärtuslik tooraine, neist saab head, sõredat ja mis peamine – elusat mulda. Lisaks on see rahakotisõbralik ja keskkonnasäästlik, sest turbasoode kaevandamise soodustamise asemel taaskasutame oma koduaias käepärast olevat toorainet. Metsaski tuleb muld ikka nendestsamadest lehtedest.