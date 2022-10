KOOSTÖÖ TRIUMF ⟩ Korteriühistute konkursil võidutsesid maapiirkonnad

Mardi sõnul on tähelepanuväärne ka asjaolu, et kõnealuste korteriühistute liikmeskond koosneb valdavalt eakamatest elanikest - otsustamise ajal elas seal 81% eakaid vanuses 75- 93 eluaastat. «Koostöö ühistu, elanike ja töid teostanud ettevõtete vahel sujus aga väga hästi ja tulemusega on kõik rahul,» rääkis Mardi. Pärast renoveerimise lõppu said omavalitsuse osalise toetusega renoveeritud ka parklad ja korrastatud majaesised. Maja juurde loodi puhkenurk, mis on elanike seas väga populaarne.