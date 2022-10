OLE VALVAS ⟩ Koduaeda laokile jäetud esemed ahvatlevad vargaid

Tartu jaoskonna piirkonnavanem Siim Linnardi sõnul pannakse kõige rohkem varguseid toime just siis, kui on suurim tõenäosus, et inimesed on kodust eemal – pikemate pühade ajal ning nädalavahetusel. «Seetõttu ei tasu ka avalikel sotsiaalmeediakontodel suurelt uhkustada, kui pikemalt kodust ära oled,» sõnas Linnard.