PILT SELGEKS ⟩ Mida teha, kui pärid lähedaselt kodulaenu?

«Tihtipeale tuleb inimestele paraku üllatuseks, et koos päritava varaga, olgu selleks siis lahkunu eluase, raha ja muud isiklikud asjad, saadakse endale ka tema kohustused ehk võlad ja laenud,» rääkis Luminori eraisikute panganduse juht Tanel Rebane. Sellest johtuvalt soovitab ta kohustustest, sealhulgas laenudest, oma pere keskis juba varakult rääkida, et ootamatuste korral ei seisaks teised pereliikmed silmitsi8 halva üllatusega.

Olukorras, kus puudub selgus, millest pärand täpselt koosneb, soovitas Rebane pöörduda notari poole. «Sellisel juhul saab pärast vajalike toimingute tegemist otsustada, kas pärandi vastuvõtmine on mõistlik või mitte. Mõnikord võivad lahkunu kohustused olla suuremad kui temalt päritav vara ning sellisel juhul tasub kaaluda ka pärandist loobumist. Seejuures tuleb arvestada, et pärandit saab vastu võtta või sellest keelduda ainult terviklikult ehk potentsiaalne pärija ei saa vastu võtta ainult lahkunu vara ning samal ajal loobuda näiteks tema võlgadest,» selgitas ta.

Juhul kui pärand on vastu võetud ning selgub, et päritud kohustused on suuremad kui saadud vara väärtus, siis tuleb nende täitmise eest ise edasi vastutada.

Aga olukord võib olla ka vastupidine – näiteks päritakse kinnisvara, mille praegune turuväärtus on 250 000 eurot ning lahkunul oli selle ostmiseks võetud kodulaen, mille jääk on nüüdseks 100 000 eurot. Sellisel juhul on pärijal kaks võimalust. Üks võimalus on müüa vara maha, maksta laenu jääk ning saada ülejäänud raha endale. Teine võimalus on jätta kinnisvara alles ning kui inimese maksevõime lubab, siis sisuliselt jätkata kodulaenu maksmisega.