9 kasulikku nõksu, kuidas kodus energiat säästa

Alanda ruumi temperatuuri

«Lihtsaim viis oma energiaarvelt raha säästa ja energiatarbimist vähendada on lihtsalt alandada oma koduruumide temperatuuri. Sa ei pea temperatuuri täielikult maha keerama – vaid mõne kraadi võrra jahedamaks seadistamine võib tuua kaasa märkimisväärse rahalise kokkuhoiu,» lausus panga Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen. Sul on odavam jätta küte terveks päevaks madalale temperatuurile, selle asemel, et see pidevalt sisse-välja lülitada.

Kõrvalda õhulekked ja tuuletõmbused

Kaalu madalamate kuludega küttesüsteemi

Kas põrandaküte teeb elektriarve hiiglaslikuks? Elektriküttest neli-viis korda säästlikum lahendus on õhk-vesisoojuspumbaga kütmine. Selline pump sobib hästi täiendama olemasolevat kütteallikat. Õhk-vesi soojuspumba soetamist tasub kaaluda ka siis, kui ühe kütteseadme ülesandeks on soojendada ka tarbe- või küttesüsteemi vett. Kui sul on vaja soojendada ainult väikest ala kasuta paikset kütteseadet. Need sobivad suurepäraselt suletud ruumide kütmiseks, kus viibid vaid lühemat aega, näiteks garaažis või vannitoas, mis on mingil põhjusel alati külmem kui kõik teised ruumid majas. Pea meeles, et kogu majapidamise kütmisel on need aga vähem tõhusad kui maasoojus- või õhksoojuspump. Keskkonnasäästlikum on kasutada sootuks päikeseenergial põhinevaid küttevõimalusi.