PILDID ⟩ Hiiumaal on müüa tükk maapealset paradiisi

Kõnealune pakkumine sisaldab kahte 1997. aastal ehitatud rookatusega palkmaja. Peamaja, üldpinnaga 63,8 ruutmeetrit, esimesel korrusel on avatud planeeringuga köök-elutuba ja WC. Korrus ülevalpool on suur magamistuba. Maja ümbritsevalt terrassilt pääseb eesruumiga sauna, kust saab omakorda kõva leili järel tiiki suplema hüpata.

Krundil olevast kaevust saab vett nii käsipumbaga kui ka peahoonega ühendatud veetrassi kaudu. Varasemalt on hooneid elektriga varustanud diiselgeneraator. 2021.aastal on aga paigaldatud kvaliteetne päikesepaneelidel ja energiasalvestitel põhinev elektrilahendus. Kinnistu suurus on 8,03 hektarit ja sinna on kuulutuse järgi lubatud hooneid juurde ehitada.