LUGEJA KÜSIB ⟩ Kas majahoidja peaks lehepuhuriga töötades müra tõttu kandma kõrvaklappe?

Vastab Piret Kaljula, Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant:

Kindlasti tuleb lehepuhuri kasutamisel kuulmise kaitsmisele tähelepanu pöörata. Bensiinimootoriga lehepuhuri kasutamisel on kõrvaklappide või –troppide kasutamine vajalik, sest enamasti nende müratase ületab 85 dB(A). Ehkki elektriliste lehepuhurite müratase on madalam (üldjuhul ei ületa 85 dB(A)), peab ka nende kasutamisel tööandja isikukaitsevahendite kasutamise võimaldama. Lubamatu on aga müra summutavate kõrvaklappide või –troppide asemel kasutada muusika kuulamiseks mõeldud kõrvaklappe. Need ei kaitse müra eest ega võimalda kuulda ümbruses toimuvat, näiteks lähenevat autot.

Ainult kõrvaklappide kasutamisest siiski ei piisa. Lehepuhuri tavapäraseim kasutusviis on teede ja haljasalade korrastamine ning puulehtede hunnikutesse kogumine. Selle käigus puhutakse maapinnalt lahti nii lehed, okkad, liiv, kivikesed kui ka sinna visatud väiksem prügi, mis võib sattuda töötajale silma. Seetõttu on lehepuhuriga töötamisel kohustuslik kasutada kaitseprille või visiiri. Kaitseprillid kaitsevad silmi ka siis, kui seina või aia lähedal töötamisel lendab puhuriga eemale suunatud kivike rikošetiga tagasi. Samuti on soovitatav kasutada tolmumaski.

Oluline on mõelda ka ilmastikukindlale tööriietusele. Tolmuses keskkonnas töötades on asjakohane kanda riideid, mis katavad ülakeha, käsivarsi ja jalgu. Lehtede eemale puhumiseks kasutatava õhu imeb lehepuhur sisse ava kaudu, kus õhu liikumise kiirus on suur. Seega ei tohi kanda kehast eemale hoidvaid riideid ega ehteid, mis võivad õhuava ette sattuda. Vältida tuleks ka pikkade juuste lendlemist õhuvõtuavade lähedusse. Tööjalanõudeks sobivad kinniseid ja libisemist takistava tallaga jalatsid. Õiged jalanõud on eriti olulised just kallakuga maastikul. Liikluse läheduses on enda märgatavaks tegemiseks õige kanda ka helkurvesti.