OMA TUBA, OMA LUBA ⟩ «Üks möirgab kui lõvi ja teine oleks nagu vaateratta peal!»

Neljapäev on uus reede! Oleme üle kivide ja kändude leidnud tee tagasi stuudiosse. Jah, terve kamp on tagasi stuudios! Soojenduseks hõõrume silmi ja meenutame unetuid öid, mis meid sügavalt puudutanud on.

Palmi ei arvestanud, et 20. eluaastates inimesed pidutsevad kella neljani hommikul, ajani, mil Kostap hakkab tööle sättima. Talle meenub seik ülikooliaegsest ajast, mil Palmi majas elav arhitektuuri tudeng otsustas ühtäkki muusikuks hakata. Ta enda silmad ja kõrvad ei kuulnudki selle peo lõppemist, nimelt jõudis Palmi enne ära kolida. Aga no küllap see pidu kestab veel!

Palmi Tartu kodus oli päevakangelaseks naaber Ummi, kes mõnikord kangema kraamiga liialdama kippus. Kui Ummi tuppa ei saanud, käis ta Palmi ust kraapimas. Lisaks olid Palmi püsikülalisteks Ummi sõbrad ja kadunud poeg Rainer, kes vajas hädasti öömaja.

Tallinnas paneelmajas elanud Madis endisesse elupaika tagasi ei ihka. Maja esimesel korrusel oli joodikute korter, mis jäi Madisest õnneks kaks korrust allapoole. Korrus allpool elas hull naabrimutt, kelle silmis oli Madis alati kõiges süüdi. Kõik see muutus hetkel, mil daami arvuti restarti vajas. Peale seda sai Madisest naabrimuti parim sõber. Ostetud armastus on ju ka armastus! Madis tõdeb, et sai seda armastust ülekohtuselt vähe nautida.

Palmi kõige suurem öörahu rikkuja on tema eluarmastus Jossu, kes talle öösiti litaki vastu põske virutab. Tema kodukandis peetakse piinliku täpsusega öörahust kinni. Palmi keedab moosi ka hiirvaikselt, et jumala eest naabreid ei ärritaks. Palmi armastab ja austab oma naabreid. Kuidas on teiega lood?