PILTUUDIS ⟩ Netirahvas pöördes! Jaapani isevärki majad löövad üleilmselt laineid

Jaapanis Sendais, riigi suuruselt teises linnas asuvasse kinoko majja (tõlkes seen) on sisse seatud butiik, kus lisaks kõikvõimalikele väärisesemetele ja nipsasjakestele leiab ka rohkelt seeneteemalist nänni.

Seenemaja ainulaadne disain on käsitööna valminud ning ostjal on võimalik seda oma vajaduste ja eelistuste järgi kohandada. Sisuliselt ja tehniliselt on tegu aiamajakestega, mida Jaaapani kultuuris on rakendatud nii restoranide, kohvikute kui mängumajade pähe.