Elamispindade hinnatõus on vähetõenäoline, ent langusest ei saa veel rääkida

Aasta tagasi ületas nõudlus pakkumist

Pakkumiste arvu langusest kasvule pöördumine ja nõudluse ehk ostuhuviliste vähenemine tähendavad, et pilt on radikaalselt muutunud. Uues kinnisvaraturukeskkonnas on iga ostuhuvilise kohta pakkumisel rohkem müügiobjekte.

Suurenev pakkumine laiendab ostjate valikuvõimalust ja võtab maha pinged, et ostuotsuse langetamisega tuleb tormata ning et koheselt mitteotsustamine võib tähendada kõrgemat hinda või sobilikust kinnisvaraobjektist ilmajäämist.

Kas muutunud olukord viib hinna alla?

Olukorras, kus trumbid on jagatud ostjate kätte, on õigustatud küsimus – kas peaksime ootama hinnalangust? Surve hindadele on igal juhul tugev. See ei saagi teisiti olla olukorras, kus müügihuvi tuleb turule juurde, kuid ostjaid jääb vähemaks. Hinnatõus on väga selgelt peatunud, mida näitab ka portaali KV.EE pakkumishindade horisontaalne liikumine.