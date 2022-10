ANALÜÜS ⟩ Hinnatõus sunnib Eesti inimesi varastatud toidukaupa ostma

Teivase sõnul torkab tänavu silma ka varastele huvi pakkuvate kaupade sortiment. «Kõige odavamat igapäevast toitu pigem ei üritata varastada, aga lisaks tüüpilisele 60-80 eurosele konjakile riskitakse nüüd vargusega ka näiteks kuue-seitsme euroste pähklite pärast,» ütles turvajuht ning lisas, et ka mahud, mida üritatakse varastada, on suured.

«See tähendab, et ligi 20 kohvipakki üritati salaja korraga poest välja viia. Kogused viitavad sellele, et neid kaupu ei proovitud varastada endale, vaid neid loodeti niiöelda mustal turul edasi müüa. Näib, et hinnatõusu tõttu on inimesed kahjuks rohkem valmis ostma kahtlastest kanalitest pakutud kaupa, peaasi, et odavamalt saab,» selgitas ekspert.