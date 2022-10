PILDID ⟩ Silm puhkab! Raplamaal on müüa imetabane perekodu

Neljatoaline maja on projekteeritud sedamoodi, et sellesse mahuks kaks leibkonda hõlpsalt koos elama. Tallinna südamest on siia vaid 50-minutiline autosõit, Rapla linn jääb siit seevastu 10 kuni 15-minutilise autosõidu kaugusele. Maja, üldpinnaga 145,3 ruutmeetrit, asub 2778-ruutmeetrisel krundil ning vahetab omanikku 250 000 euroga.

Imetabase kodu esimesel korrusel on: kaks kööki, kaks tuba, WC, vannituba ja veranda. Esimene korrus on avatud planeeringuga ehk köök, söögituba ja elutuba on justkui üks tervik. Tänu suurematele akendele ja avatud planeeringule pääseb tuppa piisavalt valgust. Ühtlasi on toas kamin, mis toimib nii küttekeha kui meeleolu loojana.

Nii elutoast kui ka väljast eraldi sissepääsuga viib uks maja vanemasse ossa, milles on justkui eraldi korter koos avatud köögi, elutoa ja pesemisvõimalusega. Teisel korrusel on kaks sisustatud magamistuba ning eraldi panipaik. Maja on projekteeritud nii, et puuduksid madalad katusealused, säiliks avarus ja praktiline ruumikasutus.

