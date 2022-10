GALERII ⟩ Fahle Pargi meediamaja pakub kordumatut kunstielamust igal sammul

Eesti suurim meediamaja on hoidnud oma uksed huvilistele avatuna ning Postimees Grupi esimese korruse galeriis on võimalik aeg-ajalt erinevatest näitustest osa saada. Näiteks on kuni oktoobri lõpuni veel võimalik näha Peeter Mudisti 80. sünniaastapäevale pühendatud näitust, kuhu on jõudnud kunstniku parimad tööd.