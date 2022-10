Kustunud suitsukoni munakarbile asetanud elanik põhjustas Võru hooldekodus paksu pahandust

Tallinna ilusalongist tulnud tulehäirele reageerinud patrullekipaaž välisel vaatlusel tuld ega suitsu ei näinud. Häirest teavitati kontaktisikut, kes kutsuti häire põhjuse väljaselgitamiseks kohale. Kliendi saabudes siseneti salongi ja selgus, et ruumis olevast mikrolaineahjust tuleb suitsu. Turvatöötaja ühendas ooterežiimis olnud ahju vooluvõrgust lahti ning esmasel vaatlusel oli tegemist mikrolaineahju tehnilise rikkega. Inimesed vahejuhtumis kannatada ei saanud ja tänu suitsuandurile õnnestus suurem varaline kahju ära hoida.

«Elekter on eluhoonetes ja ka äripindadel väga tihti tulekahju alguse põhjuseks ja seetõttu on väga oluline, et teil oleks nutikas andur, mis edastab häiresignaali juhtimiskeskusesse. Vastasel juhul võib elektririkke tulemusena teie kodu või kontor maha põleda,» ütles G4Si kommunikatsioonijuht Maxim Tuul.