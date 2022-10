Tänavusel ehitus- ja sisustusmessil on luubi all energiatõhusus

Erilist tähelepanu pööratakse hoonete energiatõhususele, esitlemisele tulevad nii säästlikud ehitus- ja soojustusmaterjalid kui ka küttelahendused. Traditsiooniliselt on üldehitusteemade kõrval esindatud sisustustooted nagu aknakatted, mööbel ja aksessuaarid. Kunstnik Nerva eestvedamisel seatakse üles kunstitunnel.

Mess on ühtaegu suunatud nii erialakülastajatele kui koduomanikele ning temaatiliselt paviljonide vahel jaotatud. Tartu Näituste messikeskuse A-paviljoni on koondunud hoonete ehitusega seotud temaatika nagu kütte- ja ventilatsiooniseadmed, katuse- ja fassaadimaterjalid, veepuhastusseadmed ning väikeehitised nagu laokonteinerid ja saunamajad. Messikeskuse B-paviljon on tarbesõidukite päralt, kus on esindatud mitmed populaarsed kaubamärgid. Tartu messikeskuse C-paviljonis võtab koha sisse kõik hoonete sisustamisega ja disainiga seonduv, näiteks aknakatted, köögid, mööbel, dekoratsioonid, disainlülitid, kunst ning helitehnika. Laupäeval viib tuntud sisustusentusiast Merlin Miido läbi kipsimaali töötuba.

Üks põletavamaid teemasid maailmas on hetkel energiakriis, millele pööratakse ka messil tähelepanu. Õigupoolest on messil «Ehitus ja Sisustus» nii väljapanekutes kui ka seminarides energiasäästlikke lahendusi propageeritud juba aastaid, kuid messi projektijuhi Anders Urbeli sõnul on nii eksponentidega suheldes kui ka üldist meediakajastust jälgides tajutav, et nüüd kus energiakriis on üha valusamalt mõjutamas tarbijate toimetulekut, tegeletakse aktiivselt energiasäästlikumate lahenduste otsimisega.

Korraldajad ootavad suurt huvi ja osavõttu ka mittetulundusühingu Energiasäästu Arenduskoda korraldavatele seminaridele, mis on suunatud nii kortermajade elanikele kui eramajade omanikele. Seminaride fookuses on taastuvenergia kasutamine, sealhulgas toetusmeetmete rakendamine hoonete renoveerimisel, kuid ka hoonete energiatõhusaks renoveerimine.

Leevenenud koroonapandeemia on lubanud inimestel tavaellu naasta, kuid kodukontorist on saanud paljude jaoks eelistatuim töötegemise viis. Rohkem kodus viibides pööratakse kindlasti tähelepanu heade tingimuste loomisele, mis peegeldub Anders Urbeli sõnul aina enam ka messi sisus, pidades silmas messi sisustusvaldkonna laienemist.