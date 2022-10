PÜHA ON MAA ⟩ Balbiino loob noorte laulu- ja tantsupeo auks uue jäätise

AS Balbiino turundusdirektor Anne Tääkre ütleb, et jäätisetootjale on suur rõõm olla 2023. aasta laulu- ja tantsupeo jäätisepartner ja rõõmustada kõiki peolisi väsitavate proovi- ja kontserdipäevade ajal kosutavate magustoitudega.

«Meil on kavas luua spetsiaalselt noorte laulu- ja tantsupeo “Püha on maa” auks ka üks uue maitsega jäätis,“ ütleb Tääkre ja selgitab:“Uue jäätise maitse valivad peol osalejad ise kolme erineva variandi vahel, aga otsustajate sekka pääsemiseks on vaja veidi vaeva näha ja osaleda Laulupeo- ja Tantsupeo Sihtasutuse ja AS Balbiino poolt korraldataval mängul sotsiaalmeedias.»