STATISTIKAAMET ⟩ Vaata,millega köetakse Eesti kodusid!

Eramutes ja korterites kasutatav küttetüüp

59% eramutes kasutatakse ainult ühte kütteliiki. Samas korterites on ainult üks kütteliik 35%-l ning võrreldes eramutega on levinum kahe kütmislahenduse olemasolu (58% vs. 30%).

Kõigist eramutest pooled on köetavad ainult tahke kütusega. Tahkekütte võimalus on olemas aga 83%-l, see tähendab, et eramus on olemas ahi, mida saab vajaduse korral kasutada või siis on kasutatavale ahjule lisaks olemas mõni muu küttevõimalus. Ainult tahkeküttel kortereid on 10%, kuid sama palju on ka kortereid, kus on nii keskküte kui ka tahkekütte võimalus.

Keskkütte kasutamise võimalus on olemas 31,1%-l eramutest, kõige sagedamini kasutatakse seda koos tahkeküttelahendustega. Ainult keskküte on kütteliigiks 2,6%-l eramutest. Korterite puhul on keskküte muidugi kõige populaarsem. 39% korteritest on sellised, kus keskküte toimib vedelküttel (näiteks õlikatlal). Küll aga on teada, et õliradiaatorite kasutamine oli populaarsem pool sajandit tagasi ja praeguseks on paljud sellistest vahetatud tänapäevasemate ja odavamate lahenduste vastu, kuid andmetes see ei kajastu. Andmete põhjal on ainult keskküte 25%-l korteritest.

Elektriga (sh maa- ja õhksoojuspumpadega) on köetavad 15% eramutest. Ainult elektrile toetuvad 3%. Elektriga köetavaid kortereid on marginaalselt.

Küttetüüp ja hoone ehitusaasta