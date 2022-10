Kuue kuu euribor kerkis üle kahe protsendi

Aastaid negatiivsena püsinud Euroopa pankadevahelise rahaturu intressimäär euribor jõudis tänavu juunis nulli ja on alates sellest jõudsalt kerkinud. 11. oktoobril tõusis kuue kuu euribor 2,003 protsendini.

Eesti inimestele on kuue kuu euriboril suur mõju seetõttu, et enamik Eestis antud kodulaenudest on sellega seotud ning euribori tõus tähendab seega ka laenumaksete suurenemist.

ERR kirjutab, et Eestis on viimase paari aasta keskmine eluasemelaenu suurus 100 000 eurot ja laenu kestus 20–30 aastat. Kui kuue kuu euribor tõuseb ühe protsendipunkti võrra, tähendab see niisuguse laenu puhul igakuise laenumakse suurenemist 55–60 euro võrra.