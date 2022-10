PILDID ⟩ Võrumaal on müüa unistuste perekodu

Väikeses, keset metsi asuvas külas on vaid kolm talu. Kõik talud on heas korras ja üks neist on parasjagu ka müügis. Kuppelmaastikul asuva kinnistu suuruseks on 2,11 hektarit ning sellelt leiab lisaks elamule, aida, keldri ja sauna.

Foto: KV.EE

1939. aastal valminud maja on osaliselt renoveeritud. Majast leiab kolm avarat tuba, köögi, duširuumi, WC ja veranda. Maja on remondi käigus saanud uue elektrijuhtmestiku, tehtud on ka üldist sanitaarremonti. Majas olevad küttekehad (ahi, soemüür ja leso) on korrastatud ja puhastatud, pliit on siin aga uus.

Foto: KV.EE

Vana ait-kelder on heas korras. Ait on kahe ruumiga ja aida all on korralik võlvlaega maakivikelder. Vana suitsusaun on samuti korda tehtud. Võimsast maakiviseintega laudast on alles välisseinad. Kaev on saanud uue ümbrise.

Foto: KV.EE