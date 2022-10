KESKKONNAMINISTEERIUM ⟩ Kraanivesi ja kanalisatsioon peavad jääma taskukohaseks ka tulevikus

Viimasel 20 aastal on Eesti veemajandustaristusse investeeritud üle miljardi euro, millest 70 protsenti on olnud Euroopa Liidu abi. Eurotoetused veemajandustaristusse on nüüdseks lõppenud. Seega peame oma veemajandust ümber kujundama, et suuta edaspidi iseseisvalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenust korraldada ning sellesse investeeringuid teha.