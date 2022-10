Kas sa ostaksid? Hispaania luksusbränd tõi turule krõpsupakist inspireeritud käekoti

Täisnahast kott on Balenciaga loovjuhi Demna vaimutöö. Tõtt-öelda on kallihinnaline kott üks-ühele Laysi krõpsupakiga, ainsa erinevusena sellel märgitud Balenciaga logo. Luksusbrändi kotti silmati esmakordselt Pariisi moenädalal. Nüüd on aga kahe brändi koostöö avalikuks tehtud ning lettidele on jõudnud ka esimesed Lay'si krõpsudest inspireeritud kotid.