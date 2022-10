EKSPERT ⟩ Väikelinnade üüritootlus teeb pealinnale silmad ette

Jaanus Lauguse kinnitusel lükkavad paljud inimesed praegu üldise ebakindluse tõttu oma kodu ostmise edasi ning seetõttu on üüripindade nõudlus kasvanud.

«Tallinnas on kõrgete kinnisvarahindade tõttu väljaüüritavalt pinnalt teenitav tulu veidi langenud. Kui viimased kümme aastat oli Tallinnas viieprotsendiline üüritootlus miinimum, siis praegu on see pigem hea tulemus. Juba pelgalt inflatsiooni eest kaitseks on Tallinna üürikinnisvara endiselt mõistlik investeering, aga rohkem teenimiseks peaks vaatama kaugemale, väiksematesse linnadesse,» rääkis Laugus.

«Koroonaaegse trendina hakkasid inimesed pealinnast välja kolima. Samuti tõusis nõudlus hüppeliselt Ukraina sõjapagulaste tõttu. Riigi prognooside kohaselt on külmade tulekuga oodata veel uut põgenikelainet inimestest, kel pole kuskil talve üle elada. Arendajate ja investorite jaoks tasub üürisegmenti investeerimine paremini ära kui uue kallihinnalise müügikorteri pakkumise turuletoomine. Selge on see, et üürituru nõudlus ennekõike madalama üürihinnaga korterite osas kasvab,» lisas Laugus.

«Ärilises mõttes on Eesti kolme-nelja suurema tõmbekeskuse ja teiste piirkondade korterite ruutmeetri müügihinna vahe kahekordne. Samas hakkavad üürihinnad samasse klassi jõudma. Korralik kahetoaline üürikorter maksab Tallinna magalas 550 ja näiteks Võrus või Rakveres 300-400 eurot kuus. Kui Tallinnas maksab sama korteri ruutmeeter ostes 3000 eurot ja Võrus 1500, siis on selle võrra ka tootlus kaugemas kohas pea poole kõrgem. Osavamad ja riskialtimad investorid kasutavad seda vahet ära ja ostavadki praegu väikelinnades odavaid kortereid, teevad remondi ja annavad üürile. Kõik Eesti inimesed, kellel praegu seisab kuskil korter mingil põhjusel tühjana, võiks selle üürile anda – teenida nõnda passiivset sissetulekut ja leevendada suurt üürinõudlust,» soovitas Laugus.